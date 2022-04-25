النجف يستأنف تدريباته تحضيراً لمواجهة الصناعة الأربعاء المقبل

2022/04/25 | 00:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ خاض فريق كرة القدم الأول حصة تدريبية أقيمت مساء اليوم على ملعب النجف الدولي الثانوي ضمن تحضيراته لمواجهة ضيفه الصناعة الأربعاء المقبل.وبدأت التدريبات بلقاء رئيس النادي وكالة عباس مهدي برفقة عضو الهيئة الإدارية رزاق وهاب، طمئن من خلاله حديثه اللاعبين على مستحقاتهم وأوضح خطوات انفراج الأزمة المالية وحثهم على التركيز بالتدريبات وبذل […]

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