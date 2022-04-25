الكاظمي يهنئ ماكرون لإعادة انتخابه رئيساً لفرنسا

2022/04/25 | 00:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعهنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، إيمانويل ماكرون لإعادة انتخابه رئيساً لفرنسا .وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بعث مساء الأحد، برقية تهنئة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للجمهورية الفرنسية".وأعرب الكاظمي، بحسب البيان، عن تمنياته بتعزيز العمل المشترك لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين العراقي والفرنسي، وتمنياته للحكومة والشعب الفرنسي بدوام التقدم والازدهار.

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