عقوبة صارمة لمزوري بطاقات التلقيح ضد الجائحة بالقانون العراقي.. تعرف عليها

2022/04/25 | 00:38 - المصدر: بغداد اليوم

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حدد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاحد، عقوبة التزوير لبطاقات التلقيح ضد كورونا.

وقال التميمي في تصريح لـ(بغداد اليوم) إن "قانون العقوبات العراقي تناول جريمة التزوير في المواد 286 إلى 298 منه ويقصد بالتزوير هو تغيير الحقيقة بقصد الغش ماديا ومعنويا وان يؤدي ذلك إلى الأضرار بالمصلحة العامة أو شخص من الأشخاص..ومثاله بصمة الابهام أو ختم مزور أو تغيير واضافه بالحذف والتعديل في المحررات الرسميه أو العادية".

واضاف ان "المواد 289 و 298 بالسجن لمدة 15 سنه على التزوير وسبب هذه العقوبات المرتفعة لهذه الجريمة هو اقتران هذه الجرائم بالاحتيال وايضا تؤدي إلى فقدان الثقة في التعامل بين الناس".

وتابع التميمي ان "استشراء هذه الجريمة سيؤدي إلى فقدان الثقه وعدم الاطمئنان في التعامل وبالتالي توقف التعامل بين الناس وتعرقل التعاملات".

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