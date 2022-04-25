الكاظمي يهنئ ماكرون بفوزه بولاية ثانية لرئاسة فرنسا

2022/04/25 | 00:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

هنأ رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، إيمانويل ماكرون لإعادة انتخابه رئيساً لفرنسا.

وذكر بيان لمكتبه الاعلامي، تلقته (بغداد اليوم)، ان الكاظمي بعث، مساء الأحد، برقية تهنئة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للجمهورية الفرنسية".

وأعرب الكاظمي، عن تمنياته "بتعزيز العمل المشترك لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين العراقي والفرنسي، وتمنياته للحكومة والشعب الفرنسي بدوام التقدم والازدهار".

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