احباط تعرضين لداعش في خانقين

2022/04/25 | 00:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

احبطت قوات الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، تعرضين لداعش في خانقين، بمحافظة ديالى.

وذكر بيان للحشد تلقته (بغداد اليوم)، ان " عناصر من فلول “داعش” الإرهابي شنت تعرضا على احدى النقاط التابعة للفوج الثالث في الواء 24 بالحشد الشعبي في منطقة سيد بهلول التابعة لناحية حمرين في قضاء خانقين، مما أدى التعرض الى تدمير الكاميرا الحرارية التابعة للفوج اعلاه، قبل ان تتصدى له قوة من الفوج".

واضاف البيان: "كما احبطت قوة من اللواء 24 بالحشد الشعبي تعرضا لفلول “داعش” الارهابي قرب مجمع السد السكني في حمرين، حيث اسفرت عملية التصدي عن اصابة مقاتلين اثنين باللواء بجروح طفيفة".

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