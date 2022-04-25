مسؤول الصحة بالعتبة الحسينية يشرح تفاصيل زيارة الغزي والزاملي لمشاريع العتبة ويؤكد انفاق 25 مليار دينار لعلاج المواطنين مجانا طيلة خمس سنوات

2022/04/25 | 00:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس لجنة الصحة بالعتبة الحسينية

الدكتور ستار الساعدي ان الوفد الحكومي

المكون من امين عام مجلس الوزراء

والنائب الاول لرئيس البرلمان اطلعوا

على مستشفيي زين العابدين ووارث

للاورام السرطانية وشاهدوا

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