برشلونة يخسر أمام رايو فايكانو.. وريال مدريد على بعد نقطة من الليغا

2022/04/25 | 00:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغلب فريق رايو فايكانو على مضيفه برشلونة، الأحد، بهدف واحد مقابل لا شيء، في مباراة الدوري الأسباني الليغا.

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