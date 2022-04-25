2022/04/25 | 00:55 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4Ul4WTVoOE0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الجهة التي ساعدت سطام ابو ريشة مؤخرا هي من اعادت علي حاتم السليمان.. الرجل يمثل ضدا نوعيا) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الجهة التي ساعدت سطام ابو ريشة مؤخرا هي من اعادت علي حاتم السليمان.. الرجل يمثل ضدا نوعيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).