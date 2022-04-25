اشتباك بالايدي بين الجيش والشرطة قرب مستشفى اليرموك (تفاصيل)

2022/04/25 | 01:09 - المصدر: بغداد اليوم

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اشتباك بالايدي بين الجيش والشرطه قرب مستشفى اليرموك في بغداد وقائد عمليات بغداد يوجه بحجز المشتركين بالمشاجرة وتشكيل مجلس تحقيقي بالحادث

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