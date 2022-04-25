بالصور:ملايين الزائرين يحييون شعائر ليلة القدر في العتبتين المقدستين

2022/04/25 | 01:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احيا ملايين الزائرين شعائر ليلة القدر

المباركة التي توافق ليلة الثالث

والعشرين من شهر رمضان المبارك،

وامتلئت العتبتين المقدستين الحسينية

والعباسية بالزوار والصائمين الذين

ادوا مختلف انواع العبادات في

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