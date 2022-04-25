2022/04/25 | 01:30 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ليش دائما البنات يحبون الأعمال اليدوية والأفكار والابداعية ؟؟) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: KRe_NR9RY10
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ليش دائما البنات يحبون الأعمال اليدوية والأفكار والابداعية ؟؟) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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