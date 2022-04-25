قادة العالم يهنئون ماكرون على إعادة انتخابه رئيسا لفرنسا

2022/04/25 | 01:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ زعماء وقادة من مختلف دول العالم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، بمناسبة فوزه بولاية ثانية.

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