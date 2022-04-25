شاهد بالصور:كربلاء في ليلة القدر تصوير من الجو

2022/04/25 | 01:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقطت عدسة وكالة نون الخبرية صورا

حصرية لمنطقة بين الحرمين وسط كربلاء في

ليلة القدر 25/4/2022

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