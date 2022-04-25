2022/04/25 | 02:05 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZJHrxWnP6VE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لقاء خاص | ليث شبر اكاديمي وسياسي عراقي) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لقاء خاص | ليث شبر اكاديمي وسياسي عراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).