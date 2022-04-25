التربية تحدد موعد إعلان جدول امتحانات السادس الإعدادي

2022/04/25 | 02:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت وزارة التربية، موعد إعلان جدول

امتحانات السادس الإعدادي للدور الأول

للعام الدراسي 2021 – 2022.





وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق

في تصريح صحفي :"خلال الأسبوع الحالي

سنعلن عن موعد وجدول امتحا

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