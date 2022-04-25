الرئاسة الأوكرانية: زيلينسكي يجتمع مع بلينكن وأوستن في كييف

2022/04/25 | 02:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد اجتماع، مساء الأحد، بين الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ووزيرَي الخارجية والدفاع الأميركيَين، أنتوني بلينكن، ولويد أوستن، في كييف، بحسب الرئاسة الأوكرانية.

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