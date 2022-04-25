ارتفاع سعر اليورو بعد إعادة انتخاب ماكرون

2022/04/25 | 02:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن-(أ ف ب) – ارتفع سعر اليورو مقابل الدولار ومقابل عملات قوية أخرى مساء الأحد بعد إعادة انتخاب إيمانويل ماكرون رئيسًا لفرنسا بحيث يراهن الصرّافون على اتحاد أوروبي أقوى.عند الساعة 19,10 بتوقيت غرينتش، في الساعات الأولى من التداول يوم الاثنين في آسيا وأستراليا، ارتفع سعر اليورو مقابل الدولار بـ0,48% ليصل إلى 1,0842 دولار.[…]

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