تزايد الشكوك حول مشاركة نجمي الريال في مواجهة السيتي

2022/04/25 | 02:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأنهى ريال مدريد مرانه الأخير في فالديبيباس، قبل التوجه إلى إنجلترا اليوم الاثنين لمواجهة مانشستر سيتي.ويحل ريال مدريد ضيفًا على السيتي، مساء غدا الثلاثاء ، على ملعب الاتحاد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد شارك الفرنسي فيرلاند ميندي، ظهير أيسر ريال مدريد، في المران بالكامل، وتشير كل التوقعات إلى جاهزيته لخوض مباراة السيتي بالكامل.وأشارت الصحيفة، إلى أن الشكوك تحوم حول مشاركة الثنائي كاسيميرو ودافيد ألابا، بسبب مشاكل عضلية.وشارك كاسيميرو وألابا، وكذلك إيدين هازارد وماريانو دياز، في جزء من التدريبات على أرض الملعب، بينما استكملا المران في صالة الألعاب الرياضية.وأشرف كارلو أنشيلوتي، المدير الفني على تمارين الحيازة وتدوير الكرة قبل بدء التدريبات التكتيكية، والتي انتهت بمباراة على ملعب صغير.

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