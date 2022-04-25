2022/04/25 | 02:40 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mIkKHJppIyU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حسن شويرد: خلاف السيادة سيبدأ مع تقاسم الغنائم الوزارية ونحذر من سخط الشارع) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حسن شويرد: خلاف السيادة سيبدأ مع تقاسم الغنائم الوزارية ونحذر من سخط الشارع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).