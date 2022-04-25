الولايات المتحدة تهنئ ماكرون وتتطلع إلى

2022/04/25 | 02:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأحد، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بفوزه بولاية ثانية، مؤكدا أن واشنطن "تتطلع إلى تعاون وثيق" معه.

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