ردا على إطلاق قذيفة.. المدفعية الإسرائيلية تقصف مواقع لبنانية

2022/04/25 | 03:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إسرائيل، الأحد، قصف مناطق في لبنان بالمدفعية "ردا على إطلاق قذائف صاروخية"، وفقا لبيان للجيش الإسرائيلي.

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