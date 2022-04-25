توجيه بحجز المنتسبين المشتركين بالمشاجرة التي حدثت قرب مستشفى اليرموك

2022/04/25 | 03:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعوجه قائد عمليات بغداد الفريق الركن احمد سليم، بحجز المنتسبين من الجيش والشرطة المشتركين بالمشاجرة التي حدثت بالقرب من مستشفى اليرموك، فيما أمر بتشكيل مجلس تحقيقي بالحادثة.وذكر اعلام قيادة عمليات بغداد في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بعد انتشار مقطع فديو على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شجاراً واشتباكاً بالايادي بين مجموعة من المنتسبين من الجيش والشرطة بالقرب من مستشفى اليرموك، وعلى الفور وجه الفريق الركن قائد عمليات بغداد بحجز جميع المنتسبين المشاركين في الشجار وأمر بتشكيل مجلس تحقيقي بالحادثة ومحاسبتهم وفق القوانين النافذة في وزارتي الدفاع والداخلية وذلك لتفادي وقوع حالات مماثلة لها".واشار الى ان "وجود منتسب مخالف لا يمثل سلوك منتسبي قواتنا الامنية البطلة الملتزمة بالاوامر والتوجيهات الصادرة من مراجعهم العسكرية العليا".

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