خوارق موخاريق مرة أخرى، أم خوارق -المناضلين-؟!! - حسن أحراث

2022/04/25 | 04:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_أحراث من صدمة الى أخرى..



والصدمة هذه المرة تتمثل في إصدار موخاريق، الأمين العام للمركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل، بيان بمناسبة عيد العمال فاتح ماي 2022، مُوجه الى الاتحادات المحلية والجهوية والنقابات المهنية والجامعات الوطنية والتنظيمات الموازية.



وأخطر ما ورد بالبيان هو "عدم تنظيم التظاهرات الحاشدة والاستعراضات الضخمة مركزيا، محليا أو جهويا"، وذلك "استحضارا للخطر الوبائي بالرغم من الحالة المستقرة ......





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