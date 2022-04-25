عودة روسيا إلى الركح العالمي 2 - إدريس ولد القابلة

2022/04/25 | 04:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#إدريس_ولد_القابلة تطرقت الورقة السابقة - عودة روسيا إلى الركح العالمي الجزء 1- إلى تطلع روسيا بشكل متزايد إلى إفريقيا لإظهار القوة والنفوذ.



وكيف مثل هذا المسعى الروسي تحديًا، في وقت ظلت فيه تحديًا حيث تسعى الولايات المتحدة تسعى إلى تعزيز الديمقراطية والسلام والازدهار.



وكيف، بعد عقود من الغياب، عادت روسيا للظهور مرة أخرى في القارة الأفريقية عبر اعتماد بوتين على مجموعة متنوعة من أدوات وأساليب تزعج الرأي العام الدول ......





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