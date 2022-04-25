الأعياد بعد أمى - نوال - .... قصيدة - منى حلمي

2022/04/25 | 04:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منى_حلمي الأعياد بعد أمى " نوال " --------------------------- اقترب عيد من الأعياد أى عيد يدخل صدرى و" هى " فى الأفق البعيد شم للسموم ورائحة الدم خيانة لا أحتملها تسلق غير مجد للعبث العنيد

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