2022/04/25 | 04:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقطات جوية تظهر الدمار الكبير في تشرنيهيف الأوكرانية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لقطات جوية تظهر الدمار الكبير في تشرنيهيف الأوكرانية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لقطات جوية تظهر الدمار الكبير في تشرنيهيف الأوكرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).