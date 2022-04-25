أسبوع الشمول المالي

2022/04/25 | 06:15 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد شريف أبو ميسم

تقام احتفاليات الشمول المالي في المنطقة العربية للفترة من 25 الى 30 نيسان من كل عام، اذ تقوم الجهات القائمة على السياستين المالية والنقدية باطلاق حملة اسبوع الشمول المالي العربي، يتم خلالها لفت نظر الجمهور إى امكانية حصول كل مواطن على الخدمات المصرفية بأقل الكلف وبأحدث الأساليب، أملا بوصول هده الخدمات الى أبعد نقطة جغرافية، وبما يستقطب كل الفئات المجتمعية والعمرية عبر تعزيز أواصر الثقة بين المصارف وزبائنها لفتح المزيد من الحسابات المصرفية وسحب الكتلة النقدية المكتنزة، ومن ثم اعادة تدويرها بهدف تمويل القطاعات الاقتصادية، وبما يحقق ويؤسس لتنمية

مستدامة.

وقبل هذا الموعد من كل عام يصدر صندوق النقد العربي تقريره السنوي بشأن معطيات وانجازات مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية للعام، الذي يسبق عام الاحتفال، متضمنا رصد ستراتيجيات الشمول المالي أو تعديل تكتيكات التعاطي مع هذه الستراتيجيات في الدول الأعضاء، وتعزيز الوعي والمعرفة بأهداف الشمول المالي، فضلا عن آليات وخطط بناء القدرات، مع مواكبة متطلبات مراحل التعافي من المعوقات التي تواجه العمل المصرفي عبر التوسع أفقيا في تقديم الخدمات من قبيل فتح الفروع الجديدة واستحداث الوظائق لسكان تلك المناطق وتطوير استثمارات الودائع ورأس المال، الى الحد الذي تلزم فيه المصارف على تطبيق برامج بخطوات محددة من قبل الجهات القائمة على برنامج الشمول المالي.



وعرض نماذج من مخرجات العمل في فعاليات الاحتفال، وعادة ما نشاهد في مثل هذه الأيام اللافتات التي تعلق على أبواب فروع المصارف والادارات العامة، وهي تحمل شعار الشمول المالي وتجتهد بعض المصارف لاستقبال الجمهور باسلوب مختلف يعيد ثقة التعامل ويعزز علاقة العمل بين

الأطراف.

وبدوافع الحرص والاجتهاد في العمل يصطدم بعض العاملين في المصارف الحكومية بالتضاد بين برنامج الشمول المالي، وآليات اعادة الهيكلة التي وردت في برنامج الاصلاح الاقتصادي، التي تلزم الادارات بدمج بعض الفروع في مناطق عديدة من البلاد مع فروع أخرى على الضد من هدف التوسع في ايصال الخدمات المصرفية الى أبعد نقطة، في وقت ما زلنا فيه نعاني من نقص حاد في عدد الفروع العاملة ازاء عدد السكان (اذ يعتمد عالميا وجود فرع مصرفي لكل 40 ألف مواطن).



وينسحب الأمر على عدد العاملين، في وقت الذي شرعت فيه الجهات القائمة على الهيكلة بالاستغناء عن العاملين لصالح مؤسسات غير مصرفية، وعلى اثر ذلك تتعطل حلقات كثيرة ذات صلة مباشرة ببرنامج الشمول

المالي.

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