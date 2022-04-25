2022/04/25 | 06:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت سلطات العاصمة الصينية بكين، إنها تسعى لتتبع تفشي كوفيد-19 الذي ربما انتشر في العاصمة منذ أسبوع، مما يزيد من احتمال تطبيق قيود أكثر صرامة قريبا كما حدث مع مدن صينية أخرى.

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