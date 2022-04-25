شكل ومواصفات هاتف أي فون 14.. بماذا تفكر أبل؟

2022/04/25 | 06:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتمادا على ما يقول موقع بلومبيرغ بأنه "نمط" تعتمده شركة أبل، عملاق صناعة الهواتف النقالة والكمبيوتر، فإن الشركة تقدم نموذجا جديدا لهواتف أي فون كل ثلاثة أعوام.

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