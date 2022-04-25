هامان يفتح النارعلى ليفاندوفسكي

2022/04/25 | 07:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – متابعة واعهاجم لاعب بايرن ميونخ الأسبق، ديتمار هامان، المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بسبب موقفه وتصريحاته الأخيرة بعد تتويج فريقه بطلاً للدوري الألماني وأنه لا يفكر سوى في نفسه.وعقب تتويج البايرن بعد الفوزعلى بوروسيا دورتموند ، صرح الدولي البولندي بأن الوضع الحالي صعب بالنسبة له، مشيراً إلى انفتاحه على كافة الاحتمالات، في ظل ربطه بالانتقال إلى برشلونة.وقال هامان :"إنه يقول أن الوضع صعب بالنسبة له، لهذا أريد توجيه سؤال له،"في السنوات الـ5 الأخيرة، عندما كان يغازل أندية أخرى كل صيف وربيع، هل فكر يوماً فيما إذا كان الوضع صعباً بالنسبة للنادي؟ فالتكهنات كانت مستمرة كل عام، سواء بربطه بمانشستر سيتي أو ريال مدريد ".وأضاف هامان :"لم يتحدث ليفاندوفسكي حتى عن مدى سعادته في البايرن بالسنوات الماضية، حيث فاز بكافة الألقاب هنا "، مشيراًالى " تقدم ليفاندوفسكي في العمر وبلوغه 34 عاماً الصيف المقبل ، لهذا لا يجب أن ينتظر تحرك النادي لتجديد عقده بشكل متسرع، لأنه ليس هناك يقين حول قدرته على مواصلة تسجيل الأهداف العام المقبل أو الذي يليه".المصدر/ كورة

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