2022/04/25 | 07:20 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8NLZQEqtSYo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - ما هو رد الخارجية العراقية حول التقرير الأميركي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في العراق؟) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - ما هو رد الخارجية العراقية حول التقرير الأميركي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في العراق؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).