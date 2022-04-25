خسارة برشلونة تمنح إنجازا تاريخيا لـ

2022/04/25 | 07:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تحسم خسارة برشلونة أمام ضيفه رايو فايكانو لقب الدوري الإسباني بشكل فعلي لغريمه ريال مدريد، بل منحت أيضا المدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، والنجم البرازيلي المخضرم إنجازين تاريخيين.

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