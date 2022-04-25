قراءة في رواية -مستر نوركة: للروائي نوزت شمدين - زكية خيرهم

2022/04/25 | 07:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زكية_خيرهم على الرغم من الصراعات العديدة ، كانت الرواية العراقية مساحة معبرة نابضة بالحياة والحيوية.



يستشفها القارئ من خلال ما يظهره الروائي العراقي من براعة أدبية مذهلة وتنوعًا في طبيعة تناول الموضوع الروائي، متنقّلا بين الأنواع والأجواء لالتقاط صورة الأمة المتغيرة بهموم ثقافتها.



والكاتب العراقي بداخله كمّ من الحلم بتغيير الواقع.



واقع أنهكته الحروب وأفقدته بوصلته وأصبح شعبه يهاجر منسلخا من ماضيه العريق ا ......





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