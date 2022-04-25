ألفيس يغرد على اقتراب ميسي لعدد بطولاته

2022/04/25 | 07:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – متابعة واعوجه البرازيلي المخضرم ظهير برشلونة، داني ألفيس، رسالة للأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، بعد تتويجه بلقب الدوري الفرنسي مع النادي الباريسي.وحصد ميسي اللقب رقم 39 في مسيرته ليقترب أكثر من ألفيس، الذي يعتبر أكثر لاعب في التاريخ تتويجاً بالألقاب، برصيد 43 بطولة.ونشر ألفيس تصميماً يجمعه بميسي، عبر حسابه على إنستجرام، يضم الألقاب التي حققها كل منهما.وعلق ألفيس قائلًا: "إذا جاء يوم وكُسر رقمك القياسي، فلا بأس دع لاعب أفضل منك يفعلها ".وأضاف ألفيس: "ما أكتبه ليس غروراً، لكن يجب على كل شخص أن يثق في نفسه ،عليك أن تطمح لتحقيق المزيد من الأهداف كل يوم حتى تفعلها ".وساهم ميسي في تحقيق لقب الدوري الفرنسي، بمشاركته في 22 مباراة وتسجيله 4 أهداف وصناعته لـ14.المصدر / كورة

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