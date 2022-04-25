2022/04/25 | 07:55 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 02JfQD5KfDs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - كيف تتعامل الحكومة العراقية مع التقارير الدولية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان؟) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - كيف تتعامل الحكومة العراقية مع التقارير الدولية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).