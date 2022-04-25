مسؤولون: بلينكن أكد عودة الدبلوماسيين الأميركيين لأوكرانيا هذا الأسبوع

2022/04/25 | 07:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّد مسؤولون أميركيّون أن وزيرَي الخارجيّة والدفاع الأميركيَين أنتوني بلينكن ولويد أوستن وصلا إلى كييف الأحد، في أوّل زيارة لمسؤولين أميركيّين إلى أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي.

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