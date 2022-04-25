شنغهاي تسجل 51 وفاة جديدة بكورونا

2022/04/25 | 08:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت الحكومة المحلية في شنغهاي عن تسجيل 51 اصابة بكورونا توفوا في المدينة خلال يوم امس، اي ان هناك ارتفاعا من 39 في اليوم السابق.وسجلت شنغهاي، المركز المالي والتجاري في الصين، 16983 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا بدون أعراض انخفاضا من 19657 في اليوم السابق.وأظهرت بيانات رسمية أن إجمالي عدد الحالات […]

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