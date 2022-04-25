صحيفة: تويتر تناقش إتمام صفقة البيع لإيلون ماسك

2022/04/25 | 08:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن شركة تويتر تجري مناقشات لإتمام صفقة البيع للملياردير، إيلون ماسك، في أقرب وقت هذا الأسبوع.

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