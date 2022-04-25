اسعار النفط تسجل خسائر جديدة وتصل لأدنى مستوى في أسبوعين

2022/04/25 | 08:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين، اليوم الاثنين، لتواصل خسائرها عن الأسبوع الماضي مع تنامي المخاوف من أن الإغلاق المطول لفيروس كوفيد -19 في شنغهاي واحتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية سيضر بالنمو الاقتصادي العالمي ويغذي الطلب.ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 3.15 دولارات أو 3.0 بالمئة إلى 103.50 دولارات للبرميل بحلول […]

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