مصور يوثق برج خليفة في دبي عبر طائرة

2022/04/25 | 08:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل أنت مستعد لمشاهدة برج خليفة، في مدينة دبي، من منظور إبداعي ومختلف؟ يوثق المصور النرويجي، أندريه لارسن، مقطع فيديو للبرج بأسلوب "جنوني"، كما وصفه البعض.

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