النفط ينخفض لأدنى مستوياته في أسبوعين مع تأجيج مخاوف الطلب

2022/04/25 | 08:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين، اليوم الاثنين، لتواصل خسائرها عن الأسبوع الماضي مع تنامي المخاوف من أن الإغلاق المطول لفيروس كوفيد -19 في شنغهاي واحتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية سيضر بالنمو الاقتصادي العالمي ويغذي الطلب.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 3.15 دولارات أو 3.0 بالمئة إلى 103.50 دولارات للبرميل بحلول الساعة 04:26 بتوقيت غرينتش.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.01 دولارات أو 3.0 بالمئة إلى 99.06 دولاراً للبرميل بعدما انزلقت في وقت سابق إلى 98.93 دولاراً وهو أدنى مستوى منذ 12 أبريل/نيسان.

وأقامت سلطات شنغهاي التي تكافح تفشي COVID-19 أسوارًا خارج المباني السكنية، ما أثار غضبًا شعبيًا جديدًا بشأن الإغلاق الذي أجبر الكثير من سكان المدينة البالغ عددهم 25 مليونًا على التواجد داخل منازلهم.

وأشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إلى أن زيادة سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة "ستكون مطروحة على الطاولة" عندما يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مايو/ ايار للموافقة على الزيادات التالية، فيما يُتوقع أن تكون سلسلة، من الارتفاعات هذا العام.

على جانب العرض، أضافت شركات الطاقة الأمريكية منصات النفط والغاز الطبيعي للأسبوع الخامس على التوالي وسط ارتفاع الأسعار وحث الحكومة.

وقال بعض المحللين إن الأزمة المتفاقمة في أوكرانيا قد تزيد الضغط على الاتحاد الأوروبي لمعاقبة النفط الروسي وقد ترتفع الأسعار في وقت لاحق من هذا العام.

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