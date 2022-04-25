الحشد يباشر باليوم الثالث من عملية الإرادة الصلبة

2022/04/25 | 08:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ باشرت قوات الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، باليوم الثالث من عملية الإرادة الصلبة الثانية في محافظات عدة بحثا عن بقايا داعش الارهابي.وذكر بيان لإعلام الحشد ورد لوكالة ايرث نيوز ان “قوات الحشد الشعبي باشرت باليوم الثالث من عملية الإرادة الصلبة الثانية في الأنبار وصلاح الدين وقاطع النخيب حتى منفذ عرعر الحدودي لملاحقة فلول […]

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