انطلاق عملية الارادة الصلبة لليوم الثالث على التوالي

2022/04/25 | 08:56 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمت مشاركة قيادة عمليات الانبار في الحشد الشعبي متمثلة بالالوية (13-18-19-17.فال

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