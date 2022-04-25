ألفيش يعلق على اقتراب ميسي من تحطيم رقمه القياسي في عدد الألقاب

2022/04/25 | 09:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه مدافع نادي برشلونة، البرازيلي داني ألفيش، رسالة لزميله السابق في النادي الكتالوني ونجم باريس سان جيرمان الحالي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد تتويج الأخير بلقب الدوري الفرنسي.وحصد ميسي اللقب رقم 39 في مسيرته ليقترب أكثر من ألفيش، الذي يعتبر أكثر لاعب في تاريخ كرة القدم تتويجا بالألقاب، برصيد 43 بطولة.وفي هذا […]

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