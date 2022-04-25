مقتل اثنين وإصابة آخر بنيران الشرطة الفرنسية وسط باريس

2022/04/25 | 09:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نقلت إذاعة “فرانس إنفو” وصحيفة “لو فيغارو” أن الشرطة أطلقت النار على سيارة في وسط العاصمة الفرنسية، باريس، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثالث.ووقع الحادث خلال الليل بالقرب من جسر بونيف في باريس.وأضافت تقارير إعلامية أن الشرطة رصدت في البداية السيارة وهي تسير في الاتجاه المخالف وسعت إلى التحقق من […]

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