2022/04/25 | 09:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإعلان عن سلف جديدة للمواطنين والمنتسبين تصل إلى 50 مليون دينار

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