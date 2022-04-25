‎الحشد الشعبي يحبط هجومين لتنظيم داعش الارهابي في خانقين ‎بمحافظة ديالى

2022/04/25 | 09:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تمكنت قوات الحشد الشعبي في وقت مبكر من فجر اليوم الاثنين، من احباط هجومين لتنظيم داعش الإرهابي في قضاء خانقين بمحافظة ديالى.

وأوضحت الهيئة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه ان "عناصر من داعش شنوا هجوما على ‎احدى النقاط التابعة للفوج الثالث في الواء 24 بالحشد الشعبي في منطقة سيد بهلول التابعة لناحية حمرين في قضاء خانقين، مما أدى التعرض الى تدمير الكاميرا الحرارية التابعة للفوج اعلاه، قبل ان تتصدى له قوة من الفوج".

وأضافت ان " قوة من اللواء 24 بالحشد الشعبي احبطت هجوما للتنظيم الارهابي قرب مجمع السد السكني في حمرين، حيث اسفرت عملية التصدي عن اصابة مقاتلين اثنين من اللواء بجروح طفيفة".

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