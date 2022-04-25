مصرع شخصين برصاص الشرطة في وسط باريس

2022/04/25 | 09:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت إذاعة "فرانس إنفو" وصحيفة "لو فيغارو" أن الشرطة أطلقت النار على سيارة في وسط العاصمة الفرنسية باريس ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثالث.

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