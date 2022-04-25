تعرف على نتائج بطولة بغداد الدولية للشطرنج

2022/04/25 | 09:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ احتضنت قاعة فندق الانتر في العاصمة بغداد وعلى مدار يومين بطولة بغداد الدولية التي ينضمها الاتحاد العراقي للشطرنج وفق النظام السويسري بمشاركة 95 لاعبا ولاعبة يمثلون المحافظات العراقية ” والتي أنتهت بتتويج منتخبنا الوطني الحائز على بطولة العرب للشباب والناشئين بالمركز الاول برصيد 10 اوسمة منها خمسة ذهبية.وقال رئيس الاتحاد ظافر عبد […]

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