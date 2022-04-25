الطائي: ضغوط سياسية تمنع مساءلة الحلبوسي عن ثروته

2022/04/25 | 09:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… رجح المحلل السياسي صباح الطائي، وجود ضغوط سياسية تمنع الجهات الرقابية من التحقق من ثروة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لافتا الى ان قانون من اين لك هذا يجب ان يطبق على الجميع خصوصا اصحاب المناصب الكبيرة.وقال الطائي لـ /المعلومة/، ان “بناء القصر في الانبار وامتلاك ثروة كبيرة من قبل رئيس البرلمان تحتم […]

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